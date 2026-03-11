Pesutoru MJ 145 3-in-1 Multi Jet survepesurile K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Kõik-ühes: Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutoru 3-in-1 Multi Jet kõrgsurvepesuritele K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus (alates 2017. a mudelitest)
Nüüd võite vahetada vaid juga ja mitte pesutoru. Kolm-ühes pesutoru võimaldab kasutada 3 erinevat pihustusmustrit ja muuta neid täpselt vastavalt enda soovile vaid pesutoru keerates: kasutage kõrgsurve-lehvikjuga, pöörlevat juga või puhastusvahendiga juga. Survet saab hõlpsasti reguleerida vaid pesupüstolil olevate nuppude abil. Kolm-ühes pesutoru on laia kasutusvaldkonnaga tarvik Kärcheri kõrgsurvepesuritele K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).
Omadused ja tulu
Täielik juhtimine mõlema käega
- Lõputult reguleeritav surve nutika pesupüstoli abil.
Probleemidevaba pihustustoru vahetamine
- Õige joa valimiseks keerake lihtsalt pihustustoru.
Kolm joatüüpi ühes pihustustorus
- Puhastusvahendiga juga, pöörddüüs ja piiramatult reguleeritav kõrgsurve-lehvikjuga - paindlikuks töötamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|445 x 63 x 63
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia- ja kivimüürid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiad