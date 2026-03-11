Nüüd võite vahetada vaid juga ja mitte pesutoru. Kolm-ühes pesutoru võimaldab kasutada 3 erinevat pihustusmustrit ja muuta neid täpselt vastavalt enda soovile vaid pesutoru keerates: kasutage kõrgsurve-lehvikjuga, pöörlevat juga või puhastusvahendiga juga. Survet saab hõlpsasti reguleerida vaid pesupüstolil olevate nuppude abil. Kolm-ühes pesutoru on laia kasutusvaldkonnaga tarvik Kärcheri kõrgsurvepesuritele K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).