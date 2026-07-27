Pesutoru MJ 180 Multi Jet 3 in 1 survepesurile K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control

Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutoru sobib survepesuritele K7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).

Erinevateks puhastustoiminguteks ette nähtud universaalne seade: Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutorul 3-in-1 Multi Jet on sujuvalt reguleeritav kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja puhastusvahendi režiim. Sobivat juga saab lihtsalt valida pesutoru keeramise teel. Survet saab mugavalt muuta pesupüstoli nupude abil. Sobib Kärcher kõrgsurvepesuritele K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).

Omadused ja tulu
Täielik juhtimine mõlema käega
  • Lõputult reguleeritav surve nutika pesupüstoli abil.
Probleemidevaba pihustustoru vahetamine
  • Õige joa valimiseks keerake lihtsalt pihustustoru.
Kolm joatüüpi ühes pihustustorus
  • Puhastusvahendiga juga, pöörddüüs ja piiramatult reguleeritav kõrgsurve-lehvikjuga - paindlikuks töötamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 445 x 63 x 63

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiad