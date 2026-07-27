Pesutoru MJ 180 Multi Jet 3 in 1 survepesurile K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control
Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutoru sobib survepesuritele K7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).
Erinevateks puhastustoiminguteks ette nähtud universaalne seade: Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutorul 3-in-1 Multi Jet on sujuvalt reguleeritav kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja puhastusvahendi režiim. Sobivat juga saab lihtsalt valida pesutoru keeramise teel. Survet saab mugavalt muuta pesupüstoli nupude abil. Sobib Kärcher kõrgsurvepesuritele K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).
Omadused ja tulu
Täielik juhtimine mõlema käega
- Lõputult reguleeritav surve nutika pesupüstoli abil.
Probleemidevaba pihustustoru vahetamine
- Õige joa valimiseks keerake lihtsalt pihustustoru.
Kolm joatüüpi ühes pihustustorus
- Puhastusvahendiga juga, pöörddüüs ja piiramatult reguleeritav kõrgsurve-lehvikjuga - paindlikuks töötamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|445 x 63 x 63
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia- ja kivimüürid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiad