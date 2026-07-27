Erinevateks puhastustoiminguteks ette nähtud universaalne seade: Kärcheri kolm-ühes mitme joaga pesutorul 3-in-1 Multi Jet on sujuvalt reguleeritav kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja puhastusvahendi režiim. Sobivat juga saab lihtsalt valida pesutoru keeramise teel. Survet saab mugavalt muuta pesupüstoli nupude abil. Sobib Kärcher kõrgsurvepesuritele K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus (alates 2017. aasta mudelitest).