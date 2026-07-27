Pesutoru pikendus, 1000 mm

Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 300
Pikkus (mm) 1000
Temperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
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