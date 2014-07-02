Pesutoru pritsmekaitse

Pesutoru pritsmekaitse. Kaitseb nurkade ja äärte puhastamisel vee tagasipritsimise eest. Sobib kõikidele Kärcheri pesutorudele (välja arvatud 4.763-184).

Pesutoru pritsmekaitse kaitseb pritsmete tekkimise eest treppide, nurkade ja servade välitingimustes puhastamisel. Sobib kõigile Kärcheri pesutorudele (v.a. mudel 4.763-184).

Omadused ja tulu
Pritsmekaitse
  • Ideaalne nurkade ja erinevate servade pritsmevabaks puhastamiseks.
Kompaktne disain
  • Kaitseb vee tagasipritsimise eest nurkade ja servade puhastamisel
Silmapaistev jõudlus
  • Puhastab mittetundlikud pinnad
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Kollane
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 192 x 193 x 176
Kasutusvaldkonnad
  • Trepid
  • Koduaia ümbruse alad