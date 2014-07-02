Pesutoru pritsmekaitse
Pesutoru pritsmekaitse. Kaitseb nurkade ja äärte puhastamisel vee tagasipritsimise eest. Sobib kõikidele Kärcheri pesutorudele (välja arvatud 4.763-184).
Pesutoru pritsmekaitse kaitseb pritsmete tekkimise eest treppide, nurkade ja servade välitingimustes puhastamisel. Sobib kõigile Kärcheri pesutorudele (v.a. mudel 4.763-184).
Omadused ja tulu
Pritsmekaitse
- Ideaalne nurkade ja erinevate servade pritsmevabaks puhastamiseks.
Kompaktne disain
- Kaitseb vee tagasipritsimise eest nurkade ja servade puhastamisel
Silmapaistev jõudlus
- Puhastab mittetundlikud pinnad
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|192 x 193 x 176
Kasutusvaldkonnad
- Trepid
- Koduaia ümbruse alad