Pesutoru, suur, 035

Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 300
Rõhk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Düüsi suurus ( ) 35
Suurus suur
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,5