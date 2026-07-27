Pesutoru, väike, 028

Omadused ja tulu
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal.
  • Väga ajasäästlik.
Jõudluse minimaalne kadu ja parem pihustuskvaliteet
  • Suurem puhastusvõimsus tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Turbootsiku pöörlev üksikjuga ühendab endas üksiku ja lehvikjoa eelised.
  • Suur jõudlus ja puhastusvõimsus
Keraamiline otsik ja keraamiline laagri rõngas
  • Maksimaalne kasutusiga.
Võimas puhastusjõudlus
  • Eemaldab tõrksa mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 180
Rõhk (bar) max. 180
Temperatuur (°C) max. 60
Düüsi suurus ( ) 28
Suurus väike
Ühenduskeere EASY!Lock
Värvus Antratsiit
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 90 x 57 x 57