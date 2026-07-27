Pesutoru, väike, 030
Väiksem võimsuskadu, parem pihustuskvaliteet: uus pesutoru, mille düüsi suurus on 030, saavutab eelmise mudeliga võrreldes kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suural pinnal.
Uus pesutoru (düüsi suurus 030) tagab kontsentreeritud puhastusvõimsuse. Sisemised võimsuskaod on minimeeritud ja pihustuskvaliteet oluliselt paranenud – tulemuseks on võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal pinnal. Ning tänu pöörlevale üksikjoale puhastab see 10 korda paremini kui tavapärased kõrgsurvedüüsid. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad maksimaalse tööaja. Kasutusrõhk max 180 bar/18 MPa ja veetemperatuur kuni 60°C.
Omadused ja tulu
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal.
- Väga ajasäästlik.
Jõudluse minimaalne kadu ja parem pihustuskvaliteet
- Suurem puhastusvõimsus tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Turbootsiku pöörlev üksikjuga ühendab endas üksiku ja lehvikjoa eelised.
- Suur jõudlus ja puhastusvõimsus
Keraamiline otsik ja keraamiline laagri rõngas
- Maksimaalne kasutusiga.
Võimas puhastusjõudlus
- Eemaldab tõrksa mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Rõhk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Düüsi suurus ( )
|30
|Suurus
|väike
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 57 x 57