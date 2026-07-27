Uus pesutoru (düüsi suurus 030) tagab kontsentreeritud puhastusvõimsuse. Sisemised võimsuskaod on minimeeritud ja pihustuskvaliteet oluliselt paranenud – tulemuseks on võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal pinnal. Ning tänu pöörlevale üksikjoale puhastab see 10 korda paremini kui tavapärased kõrgsurvedüüsid. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad maksimaalse tööaja. Kasutusrõhk max 180 bar/18 MPa ja veetemperatuur kuni 60°C.