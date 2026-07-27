Pesutoru, väike, 035
Uus pöörleva üksikjoaga pesutoru (düüsi suurus 035) suudab palju korda saata: võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal alal.
Uuel pesutorul (düüsi suurus 035) on sisemised võimsuskaod minimeeritud ja pihustuskvaliteet oluliselt paranenud. Selle pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Võrreldes oma eelkäijaga saavutab see 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Pesutoru maksimaalne töörõhk on 180 bar/18 MPa ja maksimaalne kasutatav veetemperatuur 60 °C.
Omadused ja tulu
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal.
- Väga ajasäästlik.
Jõudluse minimaalne kadu ja parem pihustuskvaliteet
- Suurem puhastusvõimsus tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Turbootsiku pöörlev üksikjuga ühendab endas üksiku ja lehvikjoa eelised.
- Suur jõudlus ja puhastusvõimsus
Keraamiline otsik ja keraamiline laagri rõngas
- Maksimaalne kasutusiga.
Võimas puhastusjõudlus
- Eemaldab tõrksa mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Rõhk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Düüsi suurus ( )
|35
|Suurus
|väike
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|155 x 60 x 60