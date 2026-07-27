Uuel pesutorul (düüsi suurus 035) on sisemised võimsuskaod minimeeritud ja pihustuskvaliteet oluliselt paranenud. Selle pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Võrreldes oma eelkäijaga saavutab see 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Pesutoru maksimaalne töörõhk on 180 bar/18 MPa ja maksimaalne kasutatav veetemperatuur 60 °C.