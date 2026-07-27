Pesutoru, väike, 040
Pöörlev üksikjuga eemaldab mustuse tõhusamalt: uus pesutoru, mille düüsi suurus on 040, saavutab eelmise mudeliga võrreldes kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suural pinnal.
Uus pesutoru (düüsi suurus 040) tagab minimaalsed survekaod ja maksimaalse pihustuskvaliteedi, võimaldades võrreldes oma eelkäijaga poole efektiivsemalt puhastada kuni poole suurema pinna. Tänu pöörlevale üksikjoale on selle puhastustulemused võrreldes tavapäraste kõrgsurvedüüsidega 10 korda paremad. Pesutoru maksimaalne töörõhk on 180 bar/18 MPa ja vee temperatuur kuni 60 °C. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad maksimaalse tööaja.
Omadused ja tulu
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal.
- Väga ajasäästlik.
Jõudluse minimaalne kadu ja parem pihustuskvaliteet
- Suurem puhastusvõimsus tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Turbootsiku pöörlev üksikjuga ühendab endas üksiku ja lehvikjoa eelised.
- Suur jõudlus ja puhastusvõimsus
Keraamiline otsik ja keraamiline laagri rõngas
- Maksimaalne kasutusiga.
Võimas puhastusjõudlus
- Eemaldab tõrksa mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Rõhk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Düüsi suurus ( )
|40
|Suurus
|väike
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 57 x 57