Uus pesutoru (düüsi suurus 040) tagab minimaalsed survekaod ja maksimaalse pihustuskvaliteedi, võimaldades võrreldes oma eelkäijaga poole efektiivsemalt puhastada kuni poole suurema pinna. Tänu pöörlevale üksikjoale on selle puhastustulemused võrreldes tavapäraste kõrgsurvedüüsidega 10 korda paremad. Pesutoru maksimaalne töörõhk on 180 bar/18 MPa ja vee temperatuur kuni 60 °C. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad maksimaalse tööaja.