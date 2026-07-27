Pesutoru, väike, 045
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal: uue pesutoruga (düüsi suurus 045) on survekaod minimeeritud ja pihustuskvaliteet maksimaalne.
Väikese düüsi suur võimsus: pesutoruga (düüsi suurus 045) on võrreldes tavapäraste düüsidega võimalik saavutada 10 korda paremad puhastustulemused – seda tänu pöörlevale üksikjoale. Võrreldes oma eelkäijaga saavutab see kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal. Maksimaalse töörõhuga 180 bar/18 MPa ja kuni 60-kraadise veega eemaldab see ka kõige tõrksama mustuse. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja.
Omadused ja tulu
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal.
- Väga ajasäästlik.
Jõudluse minimaalne kadu ja parem pihustuskvaliteet
- Suurem puhastusvõimsus tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Turbootsiku pöörlev üksikjuga ühendab endas üksiku ja lehvikjoa eelised.
- Suur jõudlus ja puhastusvõimsus
Keraamiline otsik ja keraamiline laagri rõngas
- Maksimaalne kasutusiga.
Võimas puhastusjõudlus
- Eemaldab tõrksa mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Rõhk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Düüsi suurus ( )
|45
|Suurus
|väike
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3