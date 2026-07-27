Väikese düüsi suur võimsus: pesutoruga (düüsi suurus 045) on võrreldes tavapäraste düüsidega võimalik saavutada 10 korda paremad puhastustulemused – seda tänu pöörlevale üksikjoale. Võrreldes oma eelkäijaga saavutab see kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal. Maksimaalse töörõhuga 180 bar/18 MPa ja kuni 60-kraadise veega eemaldab see ka kõige tõrksama mustuse. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja.