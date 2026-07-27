Pesutoru VJ 24 360°
Erinevate jugadega pesutoru, millel on 360° pöörlev ühendus: Kärcheri käsisurvepesuritele mõeldus pesutoru VJ 24 Handheld sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.
Erinevate jugadega pesutoru VJ 24, millel on reguleeritav 360° ühendus, puhastab hõlpsasti kõik raskesti ligipääsetavad pinnad. Pikendustoru tagab ergonoomilise töö ja tänu selle pikkusele on kasutaja veepritsmete eest suuresti kaitstud. Otsaku ja pikendustoru vahel olev Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pesutoru VJ 24 ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega.
Omadused ja tulu
Painduv ühendus
- Reguleeritav 360° ühendus.
Sisaldab pikendustoru
- Ergonoomiliseks tööks.
25° lapik juga
- Põhjalik ja tõhus puhastus
Konnektor Quick Connect
- Lihtne ja kiire vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|512 x 59 x 43
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Lillepotid
- Prügikonteinerid
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
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