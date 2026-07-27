Erinevate jugadega pesutoru VJ 24, millel on reguleeritav 360° ühendus, puhastab hõlpsasti kõik raskesti ligipääsetavad pinnad. Pikendustoru tagab ergonoomilise töö ja tänu selle pikkusele on kasutaja veepritsmete eest suuresti kaitstud. Otsaku ja pikendustoru vahel olev Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pesutoru VJ 24 ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega.