Erinevate jugadega pesutoru VJ 24 Handheld, millel on reguleeritav 360° ühendus, puhastab hõlpsasti kõik raskesti ligipääsetavad pinnad. Integreeritud lehvikjuga eemaldab mustuse tõhusalt ning Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pesutoru VJ 24 Handheld ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega. Toru kasutamiseks on vajalik ka käsisurvepesurite pikendustoru Handheld.