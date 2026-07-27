Pesutoru VJ 24 360°
Erinevate jugagega pesutoru, millel on 360° pöörlev ühendus: Kärcheri käsisurvepesuritele mõeldus pesutoru VJ 24 Handheld sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.
Erinevate jugadega pesutoru VJ 24 Handheld, millel on reguleeritav 360° ühendus, puhastab hõlpsasti kõik raskesti ligipääsetavad pinnad. Integreeritud lehvikjuga eemaldab mustuse tõhusalt ning Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pesutoru VJ 24 Handheld ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega. Toru kasutamiseks on vajalik ka käsisurvepesurite pikendustoru Handheld.
Omadused ja tulu
Painduv ühendus
- Reguleeritav 360° ühendus.
25° lapik juga
- Põhjalik ja tõhus puhastus
Konnektor Quick Connect
- Lihtne ja kiire vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|159 x 59 x 43
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Lillepotid
- Prügikonteinerid
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed