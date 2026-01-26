Pesutoru VP 145 Vario Power Jet survepesuritele K 4–K 5
Reguleeritava joaga pesutoru Vario Power K 4–K 5 klassi survepesuritele. Lõputult reguleeritav lihtsalt pesutoru keerates: madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.
Reguleeritava joaga pesutoru Vario Power: madalsurvega puhastusvahendi joast kuni kõrgsurvejoani, kusjuures survet saab lõputult reguleerida lihtsalt pesutoru keerates. Ideaalne väiksemate pindade, näiteks seinte, jalgradade, aedade ja sõidukite puhastamiseks kodus ja aias. Sobib kõikidele Kärcheri K 4–K 5 klassi survepesuritele.
Omadused ja tulu
Mugav reguleerimine
- Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Madalsurvega puhastusvahendi juga
- Lõputult reguleeritav surve – madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|448 x 46 x 46
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Fassaad
- Aia- ja kivimüürid
- Rajad
- Aiad
- Koduaia ümbruse alad
