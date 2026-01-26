Pesutoru VP 145 Vario Power Jet survepesuritele K 4–K 5

Reguleeritava joaga pesutoru Vario Power K 4–K 5 klassi survepesuritele. Lõputult reguleeritav lihtsalt pesutoru keerates: madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.

Reguleeritava joaga pesutoru Vario Power: madalsurvega puhastusvahendi joast kuni kõrgsurvejoani, kusjuures survet saab lõputult reguleerida lihtsalt pesutoru keerates. Ideaalne väiksemate pindade, näiteks seinte, jalgradade, aedade ja sõidukite puhastamiseks kodus ja aias. Sobib kõikidele Kärcheri K 4–K 5 klassi survepesuritele.

Omadused ja tulu
Mugav reguleerimine
  • Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Madalsurvega puhastusvahendi juga
  • Lõputult reguleeritav surve – madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.
Säästab aega
  • Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 448 x 46 x 46

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Fassaad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Rajad
  • Aiad
  • Koduaia ümbruse alad
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid.