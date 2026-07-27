Pihustuspüstol

Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus – pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 3,4
Kokkusobivad masinad