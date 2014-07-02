Pihustustoru, 1050 mm, pööratav
1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.
Roostevabast terasest 1050 mm pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Max töösurve (bar)
|300
|Pikkus (mm)
|1050
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Käepide
|pööratav
|Kaal, sh pakend (kg)
|1