Pihustustoru, 1050 mm, pööratav

1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Roostevabast terasest 1050 mm pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 300
Pikkus (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere M22 x 1,5
Käepide pööratav
Kaal, sh pakend (kg) 1