Pihustustoru, 2050 mm, pööratav

2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Roostevabast terasest 2050 mm pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 300
Pikkus (mm) 2050
Temperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere EASY!Lock
Käepide pööratav
Kaal, sh pakend (kg) 1,6
Kokkusobivad masinad
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