Pihustustoru, 250 mm, pööratav

Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline

Roostevabast terasest 250 mm pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 300
Pikkus (mm) 250
Temperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere EASY!Lock
Käepide pööratav
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
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