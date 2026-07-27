Pihustustoru 600 mm
Tööstuslikele kõrgsurvepesuritele mõeldud 600 mm pikkust roostevabast terasest pihustustoru saab surve all olles pöörata 360º. Ühildub kõikide Kärcheri profikasutuseks mõeldud survepesuritega.
Roostevabast terastest erinevate pikkustega pihustustorud, mida saab paigaldada käsikruvi abil. Ergonoomilise kujuga käepide, et tagada optimaalne käsitsemine. 360° pöörlev ka surve all olles.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kandesang
- Äärmiselt vastupidav.
- Vastupidav torujas terasraam
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7