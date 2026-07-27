Pihustustoru, 840 mm, pööratav

850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Roostevabast terasest 850 mm pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 300
Pikkus (mm) 840
Temperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere EASY!Lock
Käepide pööratav
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
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