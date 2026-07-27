Pihustustoru 850 mm
Galvaniseeritud pihustustoru koos käsikruviga Kärcheri kõrgsurvepesuritele seeriast Classic. Pöörlemisfunktsioon puudub. Pikkus: 850 mm.
Kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele seeriast Classic: 850 mm pikkune galvaniseeritud ja mittepöörlev pihustustoru. Saab kasutada kuni 60 °C veega ja töösurvega kuni 250 bar. Käsikruviühendus, M 22 × 1,5 keere kõrgsurve-pesupüstoli ühendamiseks ning M 18 × 1,5 keere lisatarvikute ühendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|850 / 50 / 35