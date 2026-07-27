Kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele seeriast Classic: 850 mm pikkune galvaniseeritud ja mittepöörlev pihustustoru. Saab kasutada kuni 60 °C veega ja töösurvega kuni 250 bar. Käsikruviühendus, M 22 × 1,5 keere kõrgsurve-pesupüstoli ühendamiseks ning M 18 × 1,5 keere lisatarvikute ühendamiseks.