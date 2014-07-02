Pihustustoru MP 145 Multi Power Jet survepesurile K 3-K 5
5 erinevat tüüpi joaga pihustustoru: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsalt pihustustoru keerates.
Pihustustoru Multi Power pakub 5 erinevat tüüpi juga ühest pihustustorust: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsasti vaid keeramise teel. See tähendab, et pihustustoru aeganõudev vahetamine ei ole enam vajalik. Pihustustoru Multi Power sobib kõigile kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K3–K5 survepesuritele. Mitmekülgne seade maja, aia ja auto puhastamiseks.
Omadused ja tulu
5 erinevat pihustusmustrit
- Viis-ühes: viis erinevate pihustusmustrit ühest pihustustorust
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Mugav käes hoida
- Parem käsitsemine
Mugav reguleerimine
- Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|447 x 57 x 57
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia- ja kivimüürid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiad
