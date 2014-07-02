Pihustustoru Multi Power pakub 5 erinevat tüüpi juga ühest pihustustorust: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsasti vaid keeramise teel. See tähendab, et pihustustoru aeganõudev vahetamine ei ole enam vajalik. Pihustustoru Multi Power sobib kõigile kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K3–K5 survepesuritele. Mitmekülgne seade maja, aia ja auto puhastamiseks.