Pihustustoru pikendus

Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavad alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.

Omadused ja tulu
Pihustustoru pikendus 0,4 m
  • Raskesti ligipääsetavate (eriti kõrgel asuvate) kohtade puhastamiseks
Kompaktne disain
  • Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 446 x 45 x 45
Kasutusvaldkonnad
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
