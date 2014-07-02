Pihustustoru VP 120 Vario Power Jet survepesurile K 2
Pihustustoru Vario-Power: lõputult reguleeritava survega (madala survega puhastusvahendi joast kuni kõrgsurvejoani) pihustustoru.
Pihustustoru Vario-Power: lõputult reguleeritava survega (madala survega puhastusvahendi joast kuni kõrgsurvejoani) pihustustoru. Ideaalne lahendus väikeste pindade puhastamiseks kodus ja aias. Sobib seinte, jalgradade, aedade ja autode puhastamiseks. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeria K 2 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
Mugav reguleerimine
- Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Madalsurvega puhastusvahendi juga
- Lõputult reguleeritav surve — madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|445 x 42 x 42
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Fassaad
- Aia- ja kivimüürid
- Rajad
- Aiad
- Koduaia ümbruse alad