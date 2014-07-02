Pihusutspüstol, Adv

Ergonoomilise disainiga pihustuspüstol. Selle püstoli kompaktne disain muudab selle eriti kergeks ja käepäraseks. Püstolil on ohutusmehhanism, mis välistab päästiku tahtmatu vajutamise. Pihustuspüstolil Advanced on integreeritud kaugjuhtimissüsteem. Pihustatava jää kogust ja survet saab seadistada otse püstolilt. Püstolil on ka lüliti, kust saab valida, kas püstolist väljub vaid suruõhk või nii õhk kui ka jää.