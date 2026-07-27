Pika kasutuseaga filter
Tolmuimeja VC 5 pikaealine filter filtreerib usaldusväärselt ka kõige peenema tolmu. Filtrikarbis asuvat filtrit on lihtne eemaldada ja puhastada.
Tolmuimeja VC 5 pikaealine filter filtreerib usaldusväärselt ka kõige peenema tolmu. Filtrikarbis asuvat filtrit on lihtne eemaldada ja vahetada. Vajadusel koputage filtrit, et selles olev tolm lahti tuleks.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri kompaktsele tolmuimejale VC 5
Püüab usaldusväärselt kinni ka peene tolmu
Filtrikarbis asuvat filtrit on lihtne eemaldada
Lihtne käsitsi puhastada – tolmu vabastamiseks tuleb filtrit vaid õrnalt koputada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|98 x 94 x 93
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks