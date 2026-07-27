Pikendustoru Handheld Extension Lance ühendatakse Kärcheri käsisurvepesuri ja tarviku vahele Quick Connect adapteri abil. Pikendustoru tagab ergonoomilise töö ja tänu selle pikkusele on kasutaja veepritsmete eest suuresti kaitstud. Pikendustoru ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega. Kasutamiseks on vaja Kärcheri käsisurvepesurite lisatarvikut, millel on Quick Connect kiirühendusega adapter, nt MJ 24 Handheld Multi Jet.