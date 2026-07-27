Pikendustoru
Pesutorutoru pikendus, mis pikendab pesuulatust 0,4 m võrra. Raskesti ligipääsetavate kohtade mugavamaks ja tõhusamaks puhastamiseks. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.
Pikendustoru Handheld Extension Lance ühendatakse Kärcheri käsisurvepesuri ja tarviku vahele Quick Connect adapteri abil. Pikendustoru tagab ergonoomilise töö ja tänu selle pikkusele on kasutaja veepritsmete eest suuresti kaitstud. Pikendustoru ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega. Kasutamiseks on vaja Kärcheri käsisurvepesurite lisatarvikut, millel on Quick Connect kiirühendusega adapter, nt MJ 24 Handheld Multi Jet.
Omadused ja tulu
Kärcheri KHB ja OC 6-18 tarvikute ühendamine Quick Connect adapteri abil
- Ergonoomiline töö ja hea kaitse veepritsmete eest.
Bajonettühendusel värvikoodid
- Selgelt eristatav survepesurite lisatarvik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 40 x 37