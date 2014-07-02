Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me

5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Hõbedane
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
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