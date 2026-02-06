Pikendusvooliku adapteri komplekt

Kaheosaline adapteri komplekt kruvikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survepesuri külge. Mitte voolikurullidega survepesuritele.

Omadused ja tulu
Kiirühenduse paigalduskomplekt
  • Kõikide alates 1992. aastast toodetud kõrgsurvepesurite täiendamiseks kiirühendussüsteemiga
Messingühendus
  • Pesupüstoli lihtne vahetus ja kiire kinnitamine Quick Connect kiirühendussüsteemi abil
Kiirühendussüsteem
  • Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 80 x 45 x 61
Kokkusobivad masinad