Pinnapesur FRV 30
Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks, muudab koristamise veelgi lihtsamaks, Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must vesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.