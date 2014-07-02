Pinnapesur FRV 30

Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks, muudab koristamise veelgi lihtsamaks, Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must vesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.