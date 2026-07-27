500 mm töölaiusega roostevabast terasest korpusega pinnapuhasti FR 50 on kuuma vee kindel ja sobib suuremate alade puhastamiseks. Pinnapuhastil FR 50 on keraamilised topeltlaagrid, mugav lükkesang, jälgi mittejätvad rullikud ja madalsurvel toimiv puhastusvahendi integreeritud doseerimissüsteem. Düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Tehnilised andmed: maksimaalne rõhk 250 bar, 1800 l/h, 80 °C.