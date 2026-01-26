Pinnapuhasti T 5 T-Racer

Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.

Pinnapuhasti T 5 T-Racer kaks pöördjuga eemaldavad mustuse suurtelt välipindadelt kiiresti ja efektiivselt. Eriti praktiline: pinnapuhastusotsaku düüside kaugust puhastatavast pinnast saab reguleerida vastavalt puhastatavale materjalile. See tähendab, et tarvikuga saab efektiivselt puhastada nii kõvasid pindu (nt kivi ja betoon) kui ka tundlikumaid pindu (nt puit). Seetõttu puhastab pinnapuhasti T 5 T-Racer pinnad poole kiiremini kui tavaline pesutoru. Lisaks kaitseb tarvikul olev kate ka selle kasutajat ja ümbrust veepritsemete eest ning tänu hõljuki efektile on tarviku kasutamine lihtsam kui kunagi varem. Tänu ergonoomilisele käepidemele saab kiirelt puhastada isegi vertikaalsed pinnad, näiteks garaažiuksed. Sobib kasutamiseks K 2 – K 7 klassi survepesuritega.

Omadused ja tulu
Pinnapuhasti T 5 T-Racer: Kaks pöörlevat, lapikut jugaotsikut
Kaks pöörlevat, lapikut jugaotsikut
Suur töövõime – ideaalne suurte pindade puhastamiseks.
Pinnapuhasti T 5 T-Racer: Pritsmekaitse
Pritsmekaitse
Pritsmevaba puhastus.
Pinnapuhasti T 5 T-Racer: Reguleeritav kõrgus
Reguleeritav kõrgus
Otsaku kauguse reguleerimine võimaldab puhastada erinevaid pindu. Tundlike ja mittetundlike (nt kivi ja puit) pindade puhastamine.
Käepide
  • Vertikaalsete pindade lihtne puhastus.
Hõljuki efekt
  • Pinnapuhasti hõljub üle pinna ja tagab lihtsa puhastuse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 1,4
Kaal, sh pakend (kg) 2,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 708 x 280 x 995
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Koduaia ümbruse alad
  • Terrass
  • Garaažiuksed
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
  • Aia- ja kivimüürid
  • Rajad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.