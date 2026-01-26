Pinnapuhasti T 5 T-Racer kaks pöördjuga eemaldavad mustuse suurtelt välipindadelt kiiresti ja efektiivselt. Eriti praktiline: pinnapuhastusotsaku düüside kaugust puhastatavast pinnast saab reguleerida vastavalt puhastatavale materjalile. See tähendab, et tarvikuga saab efektiivselt puhastada nii kõvasid pindu (nt kivi ja betoon) kui ka tundlikumaid pindu (nt puit). Seetõttu puhastab pinnapuhasti T 5 T-Racer pinnad poole kiiremini kui tavaline pesutoru. Lisaks kaitseb tarvikul olev kate ka selle kasutajat ja ümbrust veepritsemete eest ning tänu hõljuki efektile on tarviku kasutamine lihtsam kui kunagi varem. Tänu ergonoomilisele käepidemele saab kiirelt puhastada isegi vertikaalsed pinnad, näiteks garaažiuksed. Sobib kasutamiseks K 2 – K 7 klassi survepesuritega.