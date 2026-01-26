Pinnapuhasti T 5 T-Racer
Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.
Pinnapuhasti T 5 T-Racer kaks pöördjuga eemaldavad mustuse suurtelt välipindadelt kiiresti ja efektiivselt. Eriti praktiline: pinnapuhastusotsaku düüside kaugust puhastatavast pinnast saab reguleerida vastavalt puhastatavale materjalile. See tähendab, et tarvikuga saab efektiivselt puhastada nii kõvasid pindu (nt kivi ja betoon) kui ka tundlikumaid pindu (nt puit). Seetõttu puhastab pinnapuhasti T 5 T-Racer pinnad poole kiiremini kui tavaline pesutoru. Lisaks kaitseb tarvikul olev kate ka selle kasutajat ja ümbrust veepritsemete eest ning tänu hõljuki efektile on tarviku kasutamine lihtsam kui kunagi varem. Tänu ergonoomilisele käepidemele saab kiirelt puhastada isegi vertikaalsed pinnad, näiteks garaažiuksed. Sobib kasutamiseks K 2 – K 7 klassi survepesuritega.
Omadused ja tulu
Kaks pöörlevat, lapikut jugaotsikutSuur töövõime – ideaalne suurte pindade puhastamiseks.
PritsmekaitsePritsmevaba puhastus.
Reguleeritav kõrgusOtsaku kauguse reguleerimine võimaldab puhastada erinevaid pindu. Tundlike ja mittetundlike (nt kivi ja puit) pindade puhastamine.
Käepide
- Vertikaalsete pindade lihtne puhastus.
Hõljuki efekt
- Pinnapuhasti hõljub üle pinna ja tagab lihtsa puhastuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|708 x 280 x 995
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Terrass
- Garaažiuksed
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Aia- ja kivimüürid
- Rajad
Lisatarvikud
