Plaatfilter, NT 25/35/45

Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Omadused ja tulu
Valmistatud tsellulooskiust
  • Väga soodsate ülalpidamiskuludega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Tolmuklass L / M
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 140 x 57 x 240
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kuiva tolmu ja suurema mustuse imemiseks (roheline värvikood)
  • Sertifitseeritud tolmuklassidele M ja L