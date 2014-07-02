Plaatfilter, NT 25/35/45
Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Paberist lapik kurdfilter (tolmuklass M), sobib mudelitele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ja NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Omadused ja tulu
Valmistatud tsellulooskiust
- Väga soodsate ülalpidamiskuludega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Tolmuklass
|L / M
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|140 x 57 x 240
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu ja suurema mustuse imemiseks (roheline värvikood)
- Sertifitseeritud tolmuklassidele M ja L