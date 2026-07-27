Pöördadapter M22

M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
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