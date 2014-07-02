Pöördhoidik, pulbervärvitud

Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.

Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras. Sobib mudelile 6.392-106.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 2
Kokkusobivad masinad