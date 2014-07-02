Pöördhoidik, roostevabast terasest

Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 1,8
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