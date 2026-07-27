Pöördühendus

Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus EASY!Lock. Kinnihoidmiskaitsega

Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus M 22 x 1,5 m. Kinnihoidmiskaitsega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
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