Pöörlev pesuhari > 800 l/h jõudlusega masinatele
Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 x 1,5 (vahetatav harjasisend).
Omadused ja tulu
Veega pöörlev pesuhari
- Puudub vajadus täiendava harja ajami järele.
- Kompaktne ja kerge kaaluga konstruktsioon.
Nailonharjased
- Pinnad on kaitstud.
Tänu pöörlemisele on otsikul suur mehaaniline puhastusefekt.
- Esmaklassilised puhastustulemused
- Võrreldes standardsete pesuharjadega vajab vähem aega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|1000 - 1300
|Materjal
|Nailon
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 200 x 100
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