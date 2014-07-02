Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega

Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 x 1,5, vahetatav harjasisend).

Omadused ja tulu
Veega pöörlev pesuhari
  • Puudub vajadus täiendava harja ajami järele.
  • Kompaktne ja kerge kaaluga konstruktsioon.
Kinnitub pihustustoru külge (konnektor M18 x 1,5)
  • Lihtne ja töökindel.
Nailonharjased
  • Pinnad on kaitstud.
Tänu pöörlemisele on otsikul suur mehaaniline puhastusefekt.
  • Esmaklassilised puhastustulemused
  • Võrreldes standardsete pesuharjadega vajab vähem aega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 500 - 800
Materjal Nailon
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
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