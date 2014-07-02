Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega
Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 x 1,5, vahetatav harjasisend).
Omadused ja tulu
Veega pöörlev pesuhari
- Puudub vajadus täiendava harja ajami järele.
- Kompaktne ja kerge kaaluga konstruktsioon.
Kinnitub pihustustoru külge (konnektor M18 x 1,5)
- Lihtne ja töökindel.
Nailonharjased
- Pinnad on kaitstud.
Tänu pöörlemisele on otsikul suur mehaaniline puhastusefekt.
- Esmaklassilised puhastustulemused
- Võrreldes standardsete pesuharjadega vajab vähem aega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 800
|Materjal
|Nailon
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.