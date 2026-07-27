Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega

Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 x 1,5 (vahetatav harjasisend).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 500 - 1000
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Kokkusobivad masinad
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