Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega
Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 x 1,5 (vahetatav harjasisend).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 800
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.