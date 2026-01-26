Kärcheri pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike sobib tänu oma mikrokiust harjastele eriti hästi autode ja mootorrataste puhastamiseks ja tagab tänu oma läbipaistvale korpuse kattele põneva puhastusprotsessi. Võimas pöörlemisjõud tagab tõhusa ja põhjaliku puhastuse. Tänu vabastushoovale saab uuenduslikku ja vahetatavat harjariba Car & Bike kiiresti ja lihtsasti ning tolmuga kokku puutumata vahetada. Tänu nutikale takjapaelast kinnitusele saab kaheosalise harjariba kangaga osa pärast puhastamist eemaldada ja pesumasinas 60 °C juures puhtaks pesta. Pöörlev pesuhari sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele. Vajadusel saab puhastamiseks kasutada ka puhastusvahendit, mille saab pinnale kanda harjaga ühendatud survepesuri abil. Kaks vahetatavat ja eraldi tellitavat harjaste komplekti Universal ning Home & Garden pöörlevale pesuharjale WB 130 võimaldavad puhastada kõiki siledaid pindu ja sobivad eriti hästi vastupidavate pindade puhastamiseks.