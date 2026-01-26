Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike

Autode ja mootorrataste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.

Kärcheri pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike sobib tänu oma mikrokiust harjastele eriti hästi autode ja mootorrataste puhastamiseks ja tagab tänu oma läbipaistvale korpuse kattele põneva puhastusprotsessi. Võimas pöörlemisjõud tagab tõhusa ja põhjaliku puhastuse. Tänu vabastushoovale saab uuenduslikku ja vahetatavat harjariba Car & Bike kiiresti ja lihtsasti ning tolmuga kokku puutumata vahetada. Tänu nutikale takjapaelast kinnitusele saab kaheosalise harjariba kangaga osa pärast puhastamist eemaldada ja pesumasinas 60 °C juures puhtaks pesta. Pöörlev pesuhari sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele. Vajadusel saab puhastamiseks kasutada ka puhastusvahendit, mille saab pinnale kanda harjaga ühendatud survepesuri abil. Kaks vahetatavat ja eraldi tellitavat harjaste komplekti Universal ning Home & Garden pöörlevale pesuharjale WB 130 võimaldavad puhastada kõiki siledaid pindu ja sobivad eriti hästi vastupidavate pindade puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Pöörlev harjapea
  • Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
Lisatarviku vahetamine vabastushoovaga
  • Kiirem ja lihtsam tarviku vahetus ilma mustusega kokku puutumata.
  • Teie käed jäävad alati puhtaks.
  • Valige iga puhastusülesande jaoks õiged harjased.
Uuenduslikud takjapaelast kinnitusega mikrokiudharjased – eemaldatavad ja pestavad.
  • Masinpestav kuni 60 °C.
  • Harjaseid saab uuesti kiirelt ja pingutuseta kasutada.
Eriti õrn puhastamine
  • Ideaalne õrnade pindade, näiteks maalide puhastamiseks.
Puhastusvahendi pinnale kandmine harjaga ühendatud survepesuri abil
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Läbipaistev korpus
  • Puhastuskogemus tänu läbipaistvale disainile.
Integreeritud harjased
  • Vähendab pihustatava vee hulka ja kaitseb nii kasutajat kui ka ümbritsevaid esemeid.
Ühildub aiavooliku adapteriga
  • Võimalik ühendada aiavoolikuga, saab kasutada ilma survepesurita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kiudkangas 75% polüestrit, 25% polüamiidi
Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 305 x 156 x 137

Kui teil on küsimusi eelmise mudeli, WB 120 kohta, võtke ühendust mõne meie teeninduspartneri või Kärcheri edasimüüjaga.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
Lisatarvikud