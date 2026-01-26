Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike
Autode ja mootorrataste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.
Kärcheri pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike sobib tänu oma mikrokiust harjastele eriti hästi autode ja mootorrataste puhastamiseks ja tagab tänu oma läbipaistvale korpuse kattele põneva puhastusprotsessi. Võimas pöörlemisjõud tagab tõhusa ja põhjaliku puhastuse. Tänu vabastushoovale saab uuenduslikku ja vahetatavat harjariba Car & Bike kiiresti ja lihtsasti ning tolmuga kokku puutumata vahetada. Tänu nutikale takjapaelast kinnitusele saab kaheosalise harjariba kangaga osa pärast puhastamist eemaldada ja pesumasinas 60 °C juures puhtaks pesta. Pöörlev pesuhari sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele. Vajadusel saab puhastamiseks kasutada ka puhastusvahendit, mille saab pinnale kanda harjaga ühendatud survepesuri abil. Kaks vahetatavat ja eraldi tellitavat harjaste komplekti Universal ning Home & Garden pöörlevale pesuharjale WB 130 võimaldavad puhastada kõiki siledaid pindu ja sobivad eriti hästi vastupidavate pindade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Pöörlev harjapea
- Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
Lisatarviku vahetamine vabastushoovaga
- Kiirem ja lihtsam tarviku vahetus ilma mustusega kokku puutumata.
- Teie käed jäävad alati puhtaks.
- Valige iga puhastusülesande jaoks õiged harjased.
Uuenduslikud takjapaelast kinnitusega mikrokiudharjased – eemaldatavad ja pestavad.
- Masinpestav kuni 60 °C.
- Harjaseid saab uuesti kiirelt ja pingutuseta kasutada.
Eriti õrn puhastamine
- Ideaalne õrnade pindade, näiteks maalide puhastamiseks.
Puhastusvahendi pinnale kandmine harjaga ühendatud survepesuri abil
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Läbipaistev korpus
- Puhastuskogemus tänu läbipaistvale disainile.
Integreeritud harjased
- Vähendab pihustatava vee hulka ja kaitseb nii kasutajat kui ka ümbritsevaid esemeid.
Ühildub aiavooliku adapteriga
- Võimalik ühendada aiavoolikuga, saab kasutada ilma survepesurita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|75% polüestrit, 25% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|305 x 156 x 137
Kui teil on küsimusi eelmise mudeli, WB 120 kohta, võtke ühendust mõne meie teeninduspartneri või Kärcheri edasimüüjaga.
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid