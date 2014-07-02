Pöörlev torude puhastamise otsik
Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.
Pöörlev ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Neli pöörlevat juga aitavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada. Joad on suunatud nii, et võimaldada otsikul ja voolikul vabalt läbi toru liikuda. R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.
Omadused ja tulu
Otsik pöörleb nelja külgjoa abil ümber oma telje
- Täiesti ühtlane puhastus.
Ühendus: 1/8"
- Ühildub torupuhastusvoolikutega.
Kompaktne struktuur, mille välisläbimõõt on 16 mm
- Ideaalne kasutada torude puhastamiseks — võimaldab puhastada ka piiratud alad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|16
|Düüsi suurus ( )
|50
|Kruvikeere
|R 1/8"
Kokkusobivad masinad
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW