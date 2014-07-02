Pöörlev torude puhastusotsik
Sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad 4 veejuga ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.
Pöörlev ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Neli pöörlevat juga aitavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada. Joad on suunatud nii, et võimaldada otsikul ja voolikul vabalt läbi toru liikuda. R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|16
|Düüsi suurus ( )
|65
|Kruvikeere
|R 1/8"
Kokkusobivad masinad
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I