Pöörlev ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Neli pöörlevat juga aitavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada. Joad on suunatud nii, et võimaldada otsikul ja voolikul vabalt läbi toru liikuda. R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.