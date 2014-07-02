Pöörlev torude puhastusotsik

Sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad 4 veejuga ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.

Pöörlev ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Neli pöörlevat juga aitavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada. Joad on suunatud nii, et võimaldada otsikul ja voolikul vabalt läbi toru liikuda. R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt (mm) 16
Düüsi suurus ( ) 65
Kruvikeere R 1/8"