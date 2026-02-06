Pöörlev torupuhastusotsik sobib suurepäraselt torude, äravoolu- ja vihmatorude keskkonnasõbralikuks, ennetavaks hoolduspuhastuseks. Selle 360° puhastussüsteem eemaldab tõhusalt sademed kogu toru sisemusest. Ummistusi isegi ei teki kunagi. Düüsi kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. Sobib paigaldamiseks torupuhastuskomplektidele PC 20, PC 15 ja PC 7.5 ning kasutamiseks kõikide Kärcheri survepesuritega klassides K 2 kuni K 7.