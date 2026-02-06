Pöörlev torupuhastusotsik
360° puhastusefektiga pöörlev torupuhastusotsik torude, äravoolu- ja vihmatorude ennetavaks hoolduspuhastuseks. R1/8" ühendusega torupuhastusvooliku külge kinnitamiseks.
Pöörlev torupuhastusotsik sobib suurepäraselt torude, äravoolu- ja vihmatorude keskkonnasõbralikuks, ennetavaks hoolduspuhastuseks. Selle 360° puhastussüsteem eemaldab tõhusalt sademed kogu toru sisemusest. Ummistusi isegi ei teki kunagi. Düüsi kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. Sobib paigaldamiseks torupuhastuskomplektidele PC 20, PC 15 ja PC 7.5 ning kasutamiseks kõikide Kärcheri survepesuritega klassides K 2 kuni K 7.
Omadused ja tulu
Pöörlevad kõrgsurvejoad360° puhastusefekt kogu toru sisepinnale. Ennetav hoolduspuhastus ummistuste vältimiseks.
Optimeeritud düüsi kujuRidge-free ühendus voolikuga vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. Kompaktne disain tagab maksimaalse liikumisvabaduse.
Võimas puhastus kõrgsurve abilTorude ummistuste tõhus ja kiire vabastamine.
Valmistatud vastupidavast messingist ja roostevabast terasest
- Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|27 x 15 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Torud
- Allavoolutorud
- Äravoolud