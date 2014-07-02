Poleerpadjad (universaalsed)
3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed kõvade pindade, näiteks parketi, kivi, linoleumi, korgi, PVC ja laminaadi poleerimiseks.
3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Ideaalsed kõvade põrandapindade, näiteks parketi, kivi, linoleumi, korgi, PVC ja laminaadi poleerimiseks. Esmaklassiliste poleerimistulemuste saavutamiseks.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetse kunstvillaga poleerimispadi
- Täiuslikud poleerimistulemused kõikidel põrandakatetel
- Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 125 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad