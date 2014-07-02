Poleerpadjad (universaalsed)

3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed kõvade pindade, näiteks parketi, kivi, linoleumi, korgi, PVC ja laminaadi poleerimiseks.

3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Ideaalsed kõvade põrandapindade, näiteks parketi, kivi, linoleumi, korgi, PVC ja laminaadi poleerimiseks. Esmaklassiliste poleerimistulemuste saavutamiseks.

Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetse kunstvillaga poleerimispadi
  • Täiuslikud poleerimistulemused kõikidel põrandakatetel
  • Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 3
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 125 x 125 x 10
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad