Polstriotsak
Käsiotsik märgtolmuimejale. Ideaalne polstri ja autoistmete sügavpuhastuseks.
Käsiotsak tekstiilipesuritele. Ideaalne polstri (nt tugitoolid, sohvad, kušetid ja autoistmed) sügavpuhastuseks - tungib sügavale kanga kiududesse. Töölaius 110 mm. Sobib mudelitele SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 ja SE 6.100.
Omadused ja tulu
Pihustusfunktsioon
- Puhastamiseks sügavalt kiudude vahelt
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|153 x 113 x 75
Kasutusvaldkonnad
- Polster