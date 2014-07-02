Polstriotsak

Käsiotsik märgtolmuimejale. Ideaalne polstri ja autoistmete sügavpuhastuseks.

Käsiotsak tekstiilipesuritele. Ideaalne polstri (nt tugitoolid, sohvad, kušetid ja autoistmed) sügavpuhastuseks - tungib sügavale kanga kiududesse. Töölaius 110 mm. Sobib mudelitele SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 ja SE 6.100.

Omadused ja tulu
Pihustusfunktsioon
  • Puhastamiseks sügavalt kiudude vahelt
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 153 x 113 x 75
Kasutusvaldkonnad
  • Polster