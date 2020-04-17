Polstriotsik Pet
Eriti lai polstriotsik eemaldab usaldusväärselt mustuse, eriti loomakarvade, auto- ja kodutekstiililt Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustuspuhastusvahenditega.
Polstriotsik saavutab suurepärased puhastustulemused tänu oma manööverdatavale alumisele küljele ja neljale eriti laiale keermetõstukile, mis kleepuvad imemisel ideaalselt puhastatava pinna külge. Tänu sellele korjatakse autos ja kodus tekstiilpindadelt kiiresti ja usaldusväärselt mustus, eriti loomakarvad. Polstriotsiku töölaius on 180 millimeetrit ning see sobib Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustiga väljatõmbepuhastitele.
Omadused ja tulu
Eriti lai otsik (töölaius 180 mm) manööverdatava alaosa ja nelja eriti laia keermetõstukiga
- Võrreldes tavalise polstriotsikuga pakub paremat puhastusjõudlust ja aja kokkuhoidu.
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|NW 35
|Töölaius (mm)
|180
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|180 x 75 x 95
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Tagaiste
- Autoistmed
- Jalaruum
- Jalamatid
- Lemmikloomakorvid ja voodid
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Madratsid
- Kodutekstiilid, nt. kardinad või padjakatted