Polstriotsik saavutab suurepärased puhastustulemused tänu oma manööverdatavale alumisele küljele ja neljale eriti laiale keermetõstukile, mis kleepuvad imemisel ideaalselt puhastatava pinna külge. Tänu sellele korjatakse autos ja kodus tekstiilpindadelt kiiresti ja usaldusväärselt mustus, eriti loomakarvad. Polstriotsiku töölaius on 180 millimeetrit ning see sobib Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustiga väljatõmbepuhastitele.