Polstriotsik SE
Pihusti väljatõmbepolstri otsik pihustusmasinatele on ideaalne lisavarustusena pihustuspuhastusvahenditele pehme mööbli, autoistmete kiudude sügavuti puhastamiseks ja vaipade plekkide eemaldamiseks.
Käepärane pihustiga eemaldamise polstri otsik pihustusmasinate jaoks veenab täiustatud puhastusvõimega. Ergonoomiline disain võimaldab hõlpsat ja mugavat käsitsemist. Otsik sobib suurepäraselt pehme mööbli, vaipade, turvatoolide ja paljude muude tekstiilpindade kiudude sügavuti puhastamiseks. Kompaktse pihustiga väljatõmbepolstri otsiku töölaius on 88 millimeetrit. Selle läbipaistev vaateaken on väga praktiline puhastusprotsessi kontrollimiseks töö ajal. Otsakut saab kasutada lisavarustusena kõigi Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustiga väljatõmbepuhastusvahenditega.
Omadused ja tulu
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
PihustusfunktsioonPehme mööbli, vaipade, turvatoolide ja paljude muude tekstiilpindade põhjalikuks kiudude sügavuseks puhastamiseks.
Läbipaistev vaateakenVõimaldab puhastusprotsessi pidevat kontrolli töö ajal.
Tõestatud Kärcheri pihusti eemaldamise tehnoloogia
- Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Töölaius (mm)
|88
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|88 x 74 x 141
Kasutusvaldkonnad
- Polsterdatud mööbel
- Autoistmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel