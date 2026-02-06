Käepärane pihustiga eemaldamise polstri otsik pihustusmasinate jaoks veenab täiustatud puhastusvõimega. Ergonoomiline disain võimaldab hõlpsat ja mugavat käsitsemist. Otsik sobib suurepäraselt pehme mööbli, vaipade, turvatoolide ja paljude muude tekstiilpindade kiudude sügavuti puhastamiseks. Kompaktse pihustiga väljatõmbepolstri otsiku töölaius on 88 millimeetrit. Selle läbipaistev vaateaken on väga praktiline puhastusprotsessi kontrollimiseks töö ajal. Otsakut saab kasutada lisavarustusena kõigi Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustiga väljatõmbepuhastusvahenditega.