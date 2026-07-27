Põrandalappide komplekt kõikidele pindadele EasyFix
Universaalne põrandalapikomplekt All-rounder EasyFix - ideaalne igasuguse mustuse eemaldamiseks mistahes põrandatelt, nii tundlikelt poonitud põrandatelt kui ka tõrksa mustuse eemaldamiseks katteplaatidelt.
Universaalne põrandalapikomplekt EasyFix All-rounder sisaldab kolme erinevat lappi hügieeniliseks põrandapuhastuseks aurupuhastiga. Lapp Sensitive on väiksema auruläbilaskvusega - ideaalne tundlikele poonitud põrandatele. Abrasiivlapil Ultra Abrasive on suurem abrasiivkiudude osakaal, mis võimaldab tõrksat mustust eemaldada eriti lihtsalt. Abrasiivlapp Abrasive tagab mustuse eemaldamise abrasiivsete kiudude mõjul ja seejärel mustuse suurepärase järeleemaldamise lapi pehmete lisakiududega, näiteks järelpühkimisel lapiga Ultra Abrasive. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku külge: lihtsalt vajutada põrandalapp põrandaotsikule EasyFix ja see on kasutamiseks valmis. Töö ajal püsib lapp kindlalt paigal. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; lihtsalt astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne kiudude segu
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitus
- Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
- Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 115 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Kivipõrandad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid