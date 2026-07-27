Käsiaurupuhastist mopini mõne sekundiga: käepärane põrandapuhastuskomplekt EasyFix Large SC 1 Multi jaoks teeb selle võimalikuks. Lihtsalt kinnitage universaalne põrandalapp Large konks- ja silmussüsteemi abil EasyFix Large põrandaotsiku külge ja ühendage otsik SC 1 Multi kahe pikendustoruga (mõlemad 0,5 m) – ja võite alustada kõva põranda põhjalikku puhastamist kohe. Universaalne põrandalapp oma erilise aasstruktuuriga tagab eriti hea mustuse äravõtmise. Kõrge auru läbilaskvus võimaldab suurepäraseid ja hügieeniliselt puhtaid puhastustulemusi nurkades ja servades. Põrandapuhastuskomplekt EasyFix Large kuulub SC 1 Multi & Up standardvarustusse.