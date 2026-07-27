Põrandaotsiku komplekt SC1 Multi
Puhtus ilma mustusega kokku puutumata: SC 1 Multi jaoks mõeldud põrandapuhastuskomplektiga EasyFix Large saate käsiaurupuhasti hetkega mopiks muuta.
Käsiaurupuhastist mopini mõne sekundiga: käepärane põrandapuhastuskomplekt EasyFix Large SC 1 Multi jaoks teeb selle võimalikuks. Lihtsalt kinnitage universaalne põrandalapp Large konks- ja silmussüsteemi abil EasyFix Large põrandaotsiku külge ja ühendage otsik SC 1 Multi kahe pikendustoruga (mõlemad 0,5 m) – ja võite alustada kõva põranda põhjalikku puhastamist kohe. Universaalne põrandalapp oma erilise aasstruktuuriga tagab eriti hea mustuse äravõtmise. Kõrge auru läbilaskvus võimaldab suurepäraseid ja hügieeniliselt puhtaid puhastustulemusi nurkades ja servades. Põrandapuhastuskomplekt EasyFix Large kuulub SC 1 Multi & Up standardvarustusse.
Omadused ja tulu
Põrandaotsikukomplekti EasyFix Large lihtne kinnitamine SC 1 Multi külge
- Põrandaotsakut EasyFix saab lihtsalt ja hõlpsalt sisestada seadmesse, koos aurupuhasti torudega.
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
- Lapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitus
- Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
- Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
- Tänu lamellidele jaotub aur kogu puhastatavale pinnale ja läbi mikrokiudlapil ühtlaselt
Paindlik otsaku ühendus
- Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
- Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid